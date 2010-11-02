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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 02:48
Амвросий ..неделя кажись
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Додано: Сер 22 січ, 2020 07:10
Re: Идея Банк
Дали карту, со страховкой понятное дело
Страховой платеж тут всегда платитсо, или как абонка, если кред лимит не погашен?
Додано: Сер 22 січ, 2020 07:20
escobar Гасіть до РД і не треба буде платити страховку. Я теж маю зі страховкою, то 2 рази в міс вихожу в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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