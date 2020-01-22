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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1702170317041705>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 02:48

Амвросий ..неделя кажись
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 07:10

Re: Идея Банк

Дали карту, со страховкой понятное дело :D

Страховой платеж тут всегда платитсо, или как абонка, если кред лимит не погашен?
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 07:20

escobar Гасіть до РД і не треба буде платити страховку. Я теж маю зі страховкою, то 2 рази в міс вихожу в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 07:29

Ой+, печально и месяца в грейсе не посижу :lol:
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:02

посмотрел выписку за декабрь по Card Blanche White , и увидел
28.12.2019 #7Списання комiсii за обслуговування рахунку (КК)
хотя еще 26.12 погасил все траты за предыдущий месяц сепом. Это новая абонка какая то, я что то пропустил?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:05

Re: Идея Банк

  yoggik написав:посмотрел выписку за декабрь по Card Blanche White , и увидел
28.12.2019 #7Списання комiсii за обслуговування рахунку (КК)
хотя еще 26.12 погасил все траты за предыдущий месяц сепом. Это новая абонка какая то, я что то пропустил?
Комиссия 25 грн начисляется при наличии задолженности по состоянию на последний рабочий день месяца. Образовалась эта задолженность за предыдущий или за текущий месяц - значения не имеет.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:06

  yoggik написав:посмотрел выписку за декабрь по Card Blanche White , и увидел
28.12.2019 #7Списання комiсii за обслуговування рахунку (КК)
хотя еще 26.12 погасил все траты за предыдущий месяц сепом. Это новая абонка какая то, я что то пропустил?

Можливо технічний збій...вимагайте повернути взад.
Вроді тарифи не змінювались.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:15

Кащей
я проверил выписку за год, при наличии задолженности комиссии не было. Я поэтому и удивился, почему сняли 25 гр. Интересно..
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:25

yoggik
Так снимается только при оборотах меньше 3000 грн. за месяц по White!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:41

Re: Идея Банк

я проверил выписку за год, при наличии задолженности комиссии не было. Я поэтому и удивился, почему сняли 25 гр. Интересно..
о какой карте речь? Если о КБВ, то да, есть лимит в 3000 грн. Если обороты по карте ниже, то берут комиссию.
Кащей
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Ой+

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