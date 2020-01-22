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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 02:48
Амвросий ..неделя кажись
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Додано: Сер 22 січ, 2020 07:10
Re: Идея Банк
Дали карту, со страховкой понятное дело
Страховой платеж тут всегда платитсо, или как абонка, если кред лимит не погашен?
Додано: Сер 22 січ, 2020 07:20
escobar Гасіть до РД і не треба буде платити страховку. Я теж маю зі страховкою, то 2 рази в міс вихожу в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:02
посмотрел выписку за декабрь по Card Blanche White , и увидел
28.12.2019 #7Списання комiсii за обслуговування рахунку (КК)
хотя еще 26.12 погасил все траты за предыдущий месяц сепом. Это новая абонка какая то, я что то пропустил?
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:05
Re: Идея Банк
Комиссия 25 грн начисляется при наличии задолженности по состоянию на последний рабочий день месяца. Образовалась эта задолженность за предыдущий или за текущий месяц - значения не имеет.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:06
Можливо технічний збій...вимагайте повернути взад.
Вроді тарифи не змінювались.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:15
Кащей
я проверил выписку за год, при наличии задолженности комиссии не было. Я поэтому и удивился, почему сняли 25 гр. Интересно..
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:25
yoggik
Так снимается только при оборотах меньше 3000 грн. за месяц по White!
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:41
Re: Идея Банк
о какой карте речь? Если о КБВ, то да, есть лимит в 3000 грн. Если обороты по карте ниже, то берут комиссию.
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