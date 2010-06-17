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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1702170317041705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42

  Кащей написав:
я проверил выписку за год, при наличии задолженности комиссии не было. Я поэтому и удивился, почему сняли 25 гр. Интересно..
о какой карте речь? Если о КБВ, то да, есть лимит в 3000 грн. Если обороты по карте ниже, то берут комиссию.

кбв тоже две - простая и он-лайн
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:50

Re: Идея Банк

  Stringer написав:кбв тоже две - простая и он-лайн

Есть КБВ, а есть КБО.... но обе Білявки :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:52

  Кащей написав:
я проверил выписку за год, при наличии задолженности комиссии не было. Я поэтому и удивился, почему сняли 25 гр. Интересно..
о какой карте речь? Если о КБВ, то да, есть лимит в 3000 грн. Если обороты по карте ниже, то берут комиссию.

Онлайн ....зараз всі юзають...про іншу давно забули...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:57

  clientage написав:
  Stringer написав:кбв тоже две - простая и он-лайн

Есть КБВ, а есть КБО.... но обе Білявки :P

Три карты всего в банке, а сумели всех клиентов запутать :mrgreen:
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:06

Re: Идея Банк

  Квесторе_поверніться написав:про іншу давно забули

У КБВ есть 3%(2,415%) на АЗС, кафе/бари/ресторани на постоянной основе.
У Б5 2% чистыми, но лимит у Идеи заполучить гораздо проще, чем у зарвавшейся тами :)

Кстати у Мони и Шапито категория Авто гораздо шире категории АЗС у Идеи, Таси и Алки. Там есть еще и автозапчасти, Экзист и Е-Шоп(ОККО) начисляю там КБ :idea:

  Stringer написав:Три карты всего в банке, а сумели всех клиентов запутать :mrgreen:

Кроме Синей кредитки еще Рыжая и Зеленая дебетки, по моему есть :)
У меня до сих пор тока Мурлин есть :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:38

  clientage написав:У меня до сих пор тока Мурлин есть :lol:


а у меня закончилась. Новую не захотели перевыпускать. Её в депозитный тариф перевели, а как срок вышел сказали без депозита депозитные карты не перевыпускают.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:57

  Амвросий написав:
  clientage написав:У меня до сих пор тока Мурлин есть :lol:


а у меня закончилась. Новую не захотели перевыпускать. Её в депозитный тариф перевели, а как срок вышел сказали без депозита депозитные карты не перевыпускают.

Так ціна депо в поки що поляка 100 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:01

Квесторе_поверніться ну да, пришлось депозит открыть, только почему-то сказали минимум 1000 грн, даже на бумаге в условиях показывали. А в онлайн вижу что всё также от 100 грн. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:05

  Амвросий написав:Квесторе_поверніться ну да, пришлось депозит открыть, только почему-то сказали минимум 1000 грн, даже на бумаге в условиях показывали. А в онлайн вижу что всё также от 100 грн. :)

В отделении 1000
В иб 100
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:14

тогда понятно. Выходит можно было закинуть деньги на счёт, открыть депозит в онлайне и тогда идти за картой.

А что там с продажей банка, будут какие-то изменения? Читал помоему к марту-апрелю сделка завершится, да?
Амвросий
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Квесторе_поверніться

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