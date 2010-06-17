кбв тоже две - простая и он-лайн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:42
кбв тоже две - простая и он-лайн
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:50
Re: Идея Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:52
Онлайн ....зараз всі юзають...про іншу давно забули...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:57
Три карты всего в банке, а сумели всех клиентов запутать
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:06
Re: Идея Банк
У КБВ есть 3%(2,415%) на АЗС, кафе/бари/ресторани на постоянной основе.
У Б5 2% чистыми, но лимит у Идеи заполучить гораздо проще, чем у зарвавшейся тами
Кстати у Мони и Шапито категория Авто гораздо шире категории АЗС у Идеи, Таси и Алки. Там есть еще и автозапчасти, Экзист и Е-Шоп(ОККО) начисляю там КБ
Кроме Синей кредитки еще Рыжая и Зеленая дебетки, по моему есть
У меня до сих пор тока Мурлин есть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:38
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:57
Так ціна депо в поки що поляка 100 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:01
Квесторе_поверніться ну да, пришлось депозит открыть, только почему-то сказали минимум 1000 грн, даже на бумаге в условиях показывали. А в онлайн вижу что всё также от 100 грн.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:05
В отделении 1000
В иб 100
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:14
тогда понятно. Выходит можно было закинуть деньги на счёт, открыть депозит в онлайне и тогда идти за картой.
А что там с продажей банка, будут какие-то изменения? Читал помоему к марту-апрелю сделка завершится, да?
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