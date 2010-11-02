а, теперь понятно. В основном использую Б5, идея редко, вот и не вышел за 3к. Ясно, буду гасить теперь в ноль каждый месяц.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:20
а, теперь понятно. В основном использую Б5, идея редко, вот и не вышел за 3к. Ясно, буду гасить теперь в ноль каждый месяц.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:41
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:45
Заваження суттєве ...приймається.
Вже і шановний Клієнтаж про це згадав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:43
Так і кешбек платять від 25 грн., то якщо рідко користуватись, то можна бути без кешбеку зате з абонкою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:03
Там их чуть более чем дофига.
Белая, Синяя, Зелёная, Фиолетовая... И Чёрная вроде...
У маркетологов явно какой-то комплекс по поводу радуги
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:18
Всі в очікуванні нового власника...шо він скаже на ринку кредитів для імяреків.
Може іпотеку запустить...маючи дешеве фондування.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:59
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:05
Re: Идея Банк
Fund i Transfer ще дебетки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:19
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