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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1703170417051706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:20

  Кащей написав:
я проверил выписку за год, при наличии задолженности комиссии не было. Я поэтому и удивился, почему сняли 25 гр. Интересно..
о какой карте речь? Если о КБВ, то да, есть лимит в 3000 грн. Если обороты по карте ниже, то берут комиссию.


а, теперь понятно. В основном использую Б5, идея редко, вот и не вышел за 3к. Ясно, буду гасить теперь в ноль каждый месяц.
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:41

  Квесторе_поверніться написав:Онлайн ....зараз всі юзають...про іншу давно забули...мабуть.

Почему забыли? Я авто заправляю с КБВ. Как раз около 3к и получается :)
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:45

  ВАМ написав:
  Квесторе_поверніться написав:Онлайн ....зараз всі юзають...про іншу давно забули...мабуть.

Почему забыли? Я авто заправляю с КБВ. Как раз около 3к и получается :)

Заваження суттєве ...приймається.
Вже і шановний Клієнтаж про це згадав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:43

  yoggik написав:
  Кащей написав:
я проверил выписку за год, при наличии задолженности комиссии не было. Я поэтому и удивился, почему сняли 25 гр. Интересно..
о какой карте речь? Если о КБВ, то да, есть лимит в 3000 грн. Если обороты по карте ниже, то берут комиссию.


а, теперь понятно. В основном использую Б5, идея редко, вот и не вышел за 3к. Ясно, буду гасить теперь в ноль каждый месяц.


Так і кешбек платять від 25 грн., то якщо рідко користуватись, то можна бути без кешбеку зате з абонкою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:03

  Stringer написав:Три карты всего в банке

Там их чуть более чем дофига.
Белая, Синяя, Зелёная, Фиолетовая... И Чёрная вроде...
У маркетологов явно какой-то комплекс по поводу радуги
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:18

  mustbe написав:
  Stringer написав:Три карты всего в банке

Там их чуть более чем дофига.
Белая, Синяя, Зелёная, Фиолетовая... И Чёрная вроде...
У маркетологов явно какой-то комплекс по поводу радуги

Всі в очікуванні нового власника...шо він скаже на ринку кредитів для імяреків.
Може іпотеку запустить...маючи дешеве фондування.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:59

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:кбв тоже две - простая и он-лайн

Есть КБВ, а есть КБО.... но обе Білявки :P

Три карты всего в банке, а сумели всех клиентов запутать :mrgreen:

White, Blue, Онлайн

В пакете "CARD BLANCHE DEBIT" есть Violet и Brown.
Greene когда то была.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:05

Re: Идея Банк

  guntherhouse777 написав:White, Blue, Онлайн

В пакете "CARD BLANCHE DEBIT" есть Violet и Brown.
Greene когда то была.

Fund i Transfer ще дебетки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:19

  guntherhouse777 написав:Brown

Точно - коричневую забыл.
Ну, это на любителей, на больших эстетов )
mustbe
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