|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:20
Кащей написав:
я проверил выписку за год, при наличии задолженности комиссии не было. Я поэтому и удивился, почему сняли 25 гр. Интересно..
о какой карте речь? Если о КБВ, то да, есть лимит в 3000 грн. Если обороты по карте ниже, то берут комиссию.
а, теперь понятно. В основном использую Б5, идея редко, вот и не вышел за 3к. Ясно, буду гасить теперь в ноль каждый месяц.
-
yoggik
-
-
- Повідомлень: 174
- З нами з: 07.12.12
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:41
Квесторе_поверніться написав:
Онлайн ....зараз всі юзають...про іншу давно забули...мабуть.
Почему забыли? Я авто заправляю с КБВ. Как раз около 3к и получается
-
ВАМ
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:45
ВАМ написав: Квесторе_поверніться написав:
Онлайн ....зараз всі юзають...про іншу давно забули...мабуть.
Почему забыли? Я авто заправляю с КБВ. Как раз около 3к и получается
Заваження суттєве ...приймається.
Вже і шановний Клієнтаж про це згадав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31690
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:43
yoggik написав: Кащей написав:
я проверил выписку за год, при наличии задолженности комиссии не было. Я поэтому и удивился, почему сняли 25 гр. Интересно..
о какой карте речь? Если о КБВ, то да, есть лимит в 3000 грн. Если обороты по карте ниже, то берут комиссию.
а, теперь понятно. В основном использую Б5, идея редко, вот и не вышел за 3к. Ясно, буду гасить теперь в ноль каждый месяц.
Так і кешбек платять від 25 грн., то якщо рідко користуватись, то можна бути без кешбеку зате з абонкою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3166
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:03
Stringer написав:
Три карты всего в банке
Там их чуть более чем дофига.
Белая, Синяя, Зелёная, Фиолетовая... И Чёрная вроде...
У маркетологов явно какой-то комплекс по поводу радуги
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3189
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:18
mustbe написав: Stringer написав:
Три карты всего в банке
Там их чуть более чем дофига.
Белая, Синяя, Зелёная, Фиолетовая... И Чёрная вроде...
У маркетологов явно какой-то комплекс по поводу радуги
Всі в очікуванні нового власника...шо він скаже на ринку кредитів для імяреків.
Може іпотеку запустить...маючи дешеве фондування.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31690
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:59
White, Blue, Онлайн
В пакете "CARD BLANCHE DEBIT" есть Violet и Brown.
Greene когда то была.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4278
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:05
guntherhouse777 написав:
White, Blue, Онлайн
В пакете "CARD BLANCHE DEBIT" есть Violet и Brown.
Greene когда то была.
Fund i Transfer ще дебетки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31690
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:19
guntherhouse777 написав:
Brown
Точно - коричневую забыл.
Ну, это на любителей, на больших эстетов )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3189
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:23
mustbe написав:
Ну, это на любителей, на больших эстетов )
При регулярном использовании карты по назначению по лучше чем Green и Violet.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|80905
|9551632
|
|
|37502
|4593035
|
|
|5860
|780687
|
|