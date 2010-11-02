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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1705170617071708>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:57

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:32

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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:40

Re: Идея Банк

Идея сегодня официально запускает O.bank
https://ideabank.ua/uk/news/v-ukraini-z ... bank-obank
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:50

  antey718 написав:Идея сегодня официально запускает O.bank
https://ideabank.ua/uk/news/v-ukraini-z ... bank-obank

Вивчаєм тарифи
https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf
Іч як придумали, платиш 5000, переказуєш без комісії.
Конкурент Моні, виглядає шо по кишмишу тут краще.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:01

  Квесторе_поверніться написав:
  antey718 написав:Идея сегодня официально запускает O.bank
https://ideabank.ua/uk/news/v-ukraini-z ... bank-obank

Вивчаєм тарифи
https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf
Іч як придумали, платиш 5000, переказуєш без комісії.
Конкурент Моні, виглядає шо по кишмишу тут краще.


Не нашел лимитов по кешбеку, наверное как обычно 500 грн, в общем на данный момент выглядит как Idea online но плюшек немного больше.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:05

antey718

Заказали Инстаграм профиль, будут двигать там тоже

https://www.instagram.com/p/B7sxQhNHUXz ... knb5g0cs4t
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:07

А кто знает, шо за зверь - код расширенной регистрации?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:11

  Stringer написав:А кто знает, шо за зверь - код расширенной регистрации?


На горячке сказали должен был прийти смской если зарегистрирован финансовый номер, если нет фин номера, то ножками в отделение, короче пшеки не до конца понимают слово онлайн.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:15

  antey718 написав:
  Stringer написав:А кто знает, шо за зверь - код расширенной регистрации?


На горячке сказали должен был прийти смской если зарегистрирован финансовый номер, если нет фин номера, то ножками в отделение, короче пшеки не до конца понимают слово онлайн.

У меня финансовый номер :shock: это в смысле смска должна была прийти 10 лет назад, когда я его в банке регистрировал?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:15

Re: Идея Банк

Поставил, подтянулось все что есть в Идее: карта, депозиты.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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