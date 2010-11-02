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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 23:57
Green до депозитів дають
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:32
CARD BLANCHE DEBIT FUND - карта до депо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:40
Re: Идея Банк
Идея сегодня официально запускает O.bank
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:50
Вивчаєм тарифи
Іч як придумали, платиш 5000, переказуєш без комісії.
Конкурент Моні, виглядає шо по кишмишу тут краще.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:01
Не нашел лимитов по кешбеку, наверное как обычно 500 грн, в общем на данный момент выглядит как Idea online но плюшек немного больше.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:05
antey718
Заказали Инстаграм профиль, будут двигать там тоже
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:07
А кто знает, шо за зверь - код расширенной регистрации?
+100 грн
+ 50 грн
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:11
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:15
У меня финансовый номер это в смысле смска должна была прийти 10 лет назад, когда я его в банке регистрировал?
+100 грн
+ 50 грн
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:15
Re: Идея Банк
Поставил, подтянулось все что есть в Идее: карта, депозиты.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
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