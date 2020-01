Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:19

Stringer написав: antey718 написав: Stringer написав: А кто знает, шо за зверь - код расширенной регистрации? А кто знает, шо за зверь - код расширенной регистрации?



На горячке сказали должен был прийти смской если зарегистрирован финансовый номер, если нет фин номера, то ножками в отделение, короче пшеки не до конца понимают слово онлайн. На горячке сказали должен был прийти смской если зарегистрирован финансовый номер, если нет фин номера, то ножками в отделение, короче пшеки не до конца понимают слово онлайн.

У меня финансовый номер это в смысле смска должна была прийти 10 лет назад, когда я его в банке регистрировал? У меня финансовый номерэто в смысле смска должна была прийти 10 лет назад, когда я его в банке регистрировал?

Попробуй зарегистрироваться в новом интернет-банке - там все то же самое. СМС-ка придет сейчас. Потом с тем же паролем просто зайдешь в обанк. Попробуй зарегистрироваться в новом интернет-банке - там все то же самое. СМС-ка придет сейчас. Потом с тем же паролем просто зайдешь в обанк.