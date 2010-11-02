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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1705170617071708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:19

  Stringer написав:
  antey718 написав:
  Stringer написав:А кто знает, шо за зверь - код расширенной регистрации?


На горячке сказали должен был прийти смской если зарегистрирован финансовый номер, если нет фин номера, то ножками в отделение, короче пшеки не до конца понимают слово онлайн.

У меня финансовый номер :shock: это в смысле смска должна была прийти 10 лет назад, когда я его в банке регистрировал?

Попробуй зарегистрироваться в новом интернет-банке - там все то же самое. СМС-ка придет сейчас. Потом с тем же паролем просто зайдешь в обанк.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:20

  Stringer написав:
  antey718 написав:
  Stringer написав:А кто знает, шо за зверь - код расширенной регистрации?


На горячке сказали должен был прийти смской если зарегистрирован финансовый номер, если нет фин номера, то ножками в отделение, короче пшеки не до конца понимают слово онлайн.

У меня финансовый номер :shock: это в смысле смска должна была прийти 10 лет назад, когда я его в банке регистрировал?


Хз, я тоже думал что у меня он финансовый, оказалось что он не финансовый а только для уведомлений по карточным операциям.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:21

  antey718 написав:Идея сегодня официально запускает O.bank
https://ideabank.ua/uk/news/v-ukraini-z ... bank-obank

Передайте им, шо их маляры чуток ошиблися
Зображення
нуна циферки переставить строчками

Ну и апликуха выбивает меня после ввода ИНН :(
Мож из-за того, шо я клиент Идеи? :evil:
Моня вот не выбивал меня из рег-и из-за клиента Универа :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:23

Re: Идея Банк

  clientage написав:Передайте им, шо их маляры чуток ошиблися


Прошу прощения но почему я им должен что-то передавать, передайте им сами :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:25

  antey718 написав:
  Stringer написав:
  antey718 написав:
На горячке сказали должен был прийти смской если зарегистрирован финансовый номер, если нет фин номера, то ножками в отделение, короче пшеки не до конца понимают слово онлайн.

У меня финансовый номер :shock: это в смысле смска должна была прийти 10 лет назад, когда я его в банке регистрировал?


Хз, я тоже думал что у меня он финансовый, оказалось что он не финансовый а только для уведомлений по карточным операциям.

Ага, мне тоже самое сказали... кашель лаврова
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:33

Re: Идея Банк

К слову кнопки заказа О.Карты в приложении нет. Пока еще нет. Ну или пока еще нет для уже существующих клиентов.

Так же не работает управление списком стран где можно платить картой, управление СМС-нотификацией.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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