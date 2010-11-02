|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
|
|
|
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:19
Stringer написав: antey718 написав: Stringer написав:
А кто знает, шо за зверь - код расширенной регистрации?
На горячке сказали должен был прийти смской если зарегистрирован финансовый номер, если нет фин номера, то ножками в отделение, короче пшеки не до конца понимают слово онлайн.
У меня финансовый номер
это в смысле смска должна была прийти 10 лет назад, когда я его в банке регистрировал?
Попробуй зарегистрироваться в новом интернет-банке - там все то же самое. СМС-ка придет сейчас. Потом с тем же паролем просто зайдешь в обанк.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:20
Stringer написав: antey718 написав: Stringer написав:
А кто знает, шо за зверь - код расширенной регистрации?
На горячке сказали должен был прийти смской если зарегистрирован финансовый номер, если нет фин номера, то ножками в отделение, короче пшеки не до конца понимают слово онлайн.
У меня финансовый номер
это в смысле смска должна была прийти 10 лет назад, когда я его в банке регистрировал?
Хз, я тоже думал что у меня он финансовый, оказалось что он не финансовый а только для уведомлений по карточным операциям.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 403
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:21
Передайте им, шо их маляры чуток ошиблися
нуна циферки переставить строчками
Ну и апликуха выбивает меня после ввода ИНН
Мож из-за того, шо я клиент Идеи?
Моня вот не выбивал меня из рег-и из-за клиента Универа
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30196
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3499 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:23
clientage написав:
Передайте им, шо их маляры чуток ошиблися
Прошу прощения но почему я им должен что-то передавать, передайте им сами
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 403
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:25
antey718 написав: Stringer написав: antey718 написав:
На горячке сказали должен был прийти смской если зарегистрирован финансовый номер, если нет фин номера, то ножками в отделение, короче пшеки не до конца понимают слово онлайн.
У меня финансовый номер
это в смысле смска должна была прийти 10 лет назад, когда я его в банке регистрировал?
Хз, я тоже думал что у меня он финансовый, оказалось что он не финансовый а только для уведомлений по карточным операциям.
Ага, мне тоже самое сказали... кашель лаврова
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10436
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 1480 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:33
К слову кнопки заказа О.Карты в приложении нет. Пока еще нет. Ну или пока еще нет для уже существующих клиентов.
Так же не работает управление списком стран где можно платить картой, управление СМС-нотификацией.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|80954
|9555278
|
|
|15167
|2097579
|
П'ят 24 січ, 2020 12:30
kreuz
|
|5865
|781264
|
|