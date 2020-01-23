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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1706170717081709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:46

  Prestol написав:
  antey718 написав:Идея сегодня официально запускает O.bank
https://ideabank.ua/uk/news/v-ukraini-z ... bank-obank

а де окрема тема на форумі?
моно з універсалом в окремих темах...

А хто може тему відкрити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:47

Re: Идея Банк

  Квесторе_поверніться написав:А хто може тему відкрити?

Та ніби всі форумчани ;)
Хоча, спортбанк в оксі сидить і нічого
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:51

  chipmunk написав:
  Квесторе_поверніться написав:А хто може тему відкрити?

Та ніби всі форумчани ;)

Тут потрібно відривати цілий розділ Мобільні банки
Моно - Комса2
Спорт - Оксі
Туду - Мега
О - Поляк мл. (поки шо)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:58

  chipmunk написав:
  Квесторе_поверніться написав:А хто може тему відкрити?

Та ніби всі форумчани ;)

Ну тоді ось тема для О.Банка: viewtopic.php?f=20&t=232150 8)
Prestol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:59

Re: Идея Банк

Кто то разобрался, пополнение своей карты без комиссии?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Prestol написав:
  antey718 написав:Идея сегодня официально запускает O.bank
https://ideabank.ua/uk/news/v-ukraini-z ... bank-obank

а де окрема тема на форумі?
моно з універсалом в окремих темах...

А хто може тему відкрити?

Мож не нуна? А то ОфПред никак эту тему найти не может, а ему прийдется и др. еще искать. Выдохнется ж на старте :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:12

Re: Идея Банк

  clientage написав:Мож не нуна? А то ОфПред никак эту тему найти не может, а ему прийдется и др. еще искать. Выдохнется ж на старте

А в них офпрєди (як і служба підтримки) одне від одного відхрещуються! :)
Ви пробували хоч раз у відділенні універсала помянути монобанк? Хай щось - "Ні-ні! Це не ми - дзвоніть туди!" :twisted:
Тож пропоную не ліпити все в кучу. 8)
Prestol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:20

Re: Идея Банк

  Prestol написав:Тож пропоную не ліпити все в кучу.

та я не против
тем более, шо у О. мож скорее появится Офпред :wink:
Им же двигать нуна будет эту тему
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:29

Ничего особенного.
Не без капканов и ребусов, и с некоторыми непонятными моментами, как всегда у Идеи.
Но может быть интересен первый грейс на 4мес, и второй на 3мес.
Кешбек до 30% в интернет-сервисах - на любителя

Опытный свинорыл может попробовать получить какой-то навар с этого.
А "пересичному" лучше моно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:34

  Stringer написав:Кто то разобрался, пополнение своей карты без комиссии?

ага, как не было пополнения своей карты без комиссии, так и нет
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