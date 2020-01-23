Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:29

Ничего особенного.

Не без капканов и ребусов, и с некоторыми непонятными моментами, как всегда у Идеи.

Но может быть интересен первый грейс на 4мес, и второй на 3мес.

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Опытный свинорыл может попробовать получить какой-то навар с этого.

А "пересичному" лучше моно

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин