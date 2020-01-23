а де окрема тема на форумі? моно з універсалом в окремих темах...
А хто може тему відкрити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:А хто може тему відкрити?
Та ніби всі форумчани
Тут потрібно відривати цілий розділ Мобільні банки Моно - Комса2 Спорт - Оксі Туду - Мега О - Поляк мл. (поки шо)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
clientage написав:Мож не нуна? А то ОфПред никак эту тему найти не может, а ему прийдется и др. еще искать. Выдохнется ж на старте
А в них офпрєди (як і служба підтримки) одне від одного відхрещуються! Ви пробували хоч раз у відділенні універсала помянути монобанк? Хай щось - "Ні-ні! Це не ми - дзвоніть туди!" Тож пропоную не ліпити все в кучу.
Ничего особенного. Не без капканов и ребусов, и с некоторыми непонятными моментами, как всегда у Идеи. Но может быть интересен первый грейс на 4мес, и второй на 3мес. Кешбек до 30% в интернет-сервисах - на любителя
Опытный свинорыл может попробовать получить какой-то навар с этого. А "пересичному" лучше моно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин