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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1708170917101711>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:58

clientage
Мож не нуна? А то ОфПред никак эту тему найти не может, а ему прийдется и др. еще искать. Выдохнется ж на старте :mrgreen:


Вже від літа її чекаємо, вони й логін завели, оплатили все на рік, але представник таємничо зникла :)
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Prestol написав:
  antey718 написав:Идея сегодня официально запускает O.bank
https://ideabank.ua/uk/news/v-ukraini-z ... bank-obank

а де окрема тема на форумі?
моно з універсалом в окремих темах...

А хто може тему відкрити?

Поки такої потреби немає. Якщо буде тема популярна і представник таки з'явиться, тоді й створимо :wink:
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:03

Re: Идея Банк

Кстати, тут через терминалы реально где нить пополнить карточку без комиссии?
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:36

Re: Идея Банк

Окарта клон КБО но без 25грн абонки.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:44

  anis написав:Окарта клон КБО но без 25грн абонки.

Сумніваюсь...заглянувши в тарифи.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:46

  escobar написав:Кстати, тут через терминалы реально где нить пополнить карточку без комиссии?

Термінали не знаю.
Деякі карти СЕПом і П2П за вхід нічого не беруть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:52

Re: Идея Банк

Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:Окарта клон КБО но без 25грн абонки.

Сумніваюсь...заглянувши в тарифи.
И там и там 5%, на окарте без абонки, или у вас ещё какой кейс пользования КБО есть?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:55

  anis написав:
Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:Окарта клон КБО но без 25грн абонки.

Сумніваюсь...заглянувши в тарифи.
И там и там 5%, на окарте без абонки, или у вас ещё какой кейс пользования КБО есть?

Правильно кажете...але є і інші відмінності крім 25 абонки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:58

Re: Идея Банк

Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:
Квесторе_поверніться написав:[quote="4851147:anis"]Окарта клон КБО но без 25грн абонки.

Сумніваюсь...заглянувши в тарифи.
И там и там 5%, на окарте без абонки, или у вас ещё какой кейс пользования КБО есть?

Правильно кажете...але є і інші відмінності крім 25 абонки.[/quote]Остальное не в счёт, есть места интересней. Главное узнать ограничения на онлайн по mcc, и брать!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:01

Re: Идея Банк

  anis написав:брать!

Ну так...і Моно юзати як дебетку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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