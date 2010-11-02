clientage
Мож не нуна? А то ОфПред никак эту тему найти не может, а ему прийдется и др. еще искать. Выдохнется ж на старте
Вже від літа її чекаємо, вони й логін завели, оплатили все на рік, але представник таємничо зникла
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:58
Вже від літа її чекаємо, вони й логін завели, оплатили все на рік, але представник таємничо зникла
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:59
Поки такої потреби немає. Якщо буде тема популярна і представник таки з'явиться, тоді й створимо
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:03
Re: Идея Банк
Кстати, тут через терминалы реально где нить пополнить карточку без комиссии?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:36
Re: Идея Банк
Окарта клон КБО но без 25грн абонки.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:44
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:46
Термінали не знаю.
Деякі карти СЕПом і П2П за вхід нічого не беруть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:52
Re: Идея Банк
И там и там 5%, на окарте без абонки, или у вас ещё какой кейс пользования КБО есть?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:55
Правильно кажете...але є і інші відмінності крім 25 абонки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:58
Re: Идея Банк
Правильно кажете...але є і інші відмінності крім 25 абонки.[/quote]Остальное не в счёт, есть места интересней. Главное узнать ограничения на онлайн по mcc, и брать!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:01
Re: Идея Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|