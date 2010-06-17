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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:03
Re: Идея Банк
Зачем она нужна как дебетка? Плюсов нет по сравнению с другими.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:06
Кажіть які другі з входом і виходом на халяву...тоді можна не юзати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:05
Также, как и тем летом, когда запустили КБВ.)
А мы у нее спросили бы, где табличка такая, с четырехзначыми числами всякими.
Востаннє редагувалось guntherhouse777 в П'ят 24 січ, 2020 19:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:15
О(нлайн)-банк без саппорта в телеге, вайбере, скайпе и т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:18
УкрПочту никто не отменял )
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