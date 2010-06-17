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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1708170917101711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:03

Re: Идея Банк

Зачем она нужна как дебетка? Плюсов нет по сравнению с другими.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:06

  anis написав:Зачем она нужна как дебетка? Плюсов нет по сравнению с другими.

Кажіть які другі з входом і виходом на халяву...тоді можна не юзати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:05

  Ірина_ написав:
clientage
Мож не нуна? А то ОфПред никак эту тему найти не может, а ему прийдется и др. еще искать. Выдохнется ж на старте :mrgreen:


Вже від літа її чекаємо, вони й логін завели, оплатили все на рік, але представник таємничо зникла :)

Также, как и тем летом, когда запустили КБВ.)
А мы у нее спросили бы, где табличка такая, с четырехзначыми числами всякими.
Востаннє редагувалось guntherhouse777 в П'ят 24 січ, 2020 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:06

Чёт обанк как-то криво запустился - сайт лежит намертво.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:15

О(нлайн)-банк без саппорта в телеге, вайбере, скайпе и т.д. :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:18

УкрПочту никто не отменял )
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:19

> банк без саппорта

На текущий момент даже без сайта!
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