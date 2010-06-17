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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1709171017111712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:04

  Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:Зачем она нужна как дебетка? Плюсов нет по сравнению с другими.

Кажіть які другі з входом і виходом на халяву...тоді можна не юзати.

а чем из подписи не устраивает))
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:05

  anis написав:Запустить запустили, а самое главное в мобильном банке забыли даже в бету вывести, все в альфе находятся.

Яка різниця альфа,бета чи офверсія? Читав що лише цифру міняють а нічого не змінюється
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:08

Re: Идея Банк

  anis написав:а чем из подписи не устраивает))

ПРиймається...оголосіть весь список. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:12

Квесторе_поверніться
у меня для обналичивания только Альфа, хоть в основном все проходит без бумаги.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:14

tarasum
с О.банком точно никакой, так он он и в продакшн и в бета-тест выпустили альфа версию, или просто на нумерацию забили)))
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:57

  anis написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:Зачем она нужна как дебетка? Плюсов нет по сравнению с другими.

Кажіть які другі з входом і виходом на халяву...тоді можна не юзати.

а чем из подписи не устраивает))

Сравнивать процессинг моно и фарсика - смех один.
escobar
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