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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1710171117121713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:44

  tarasum написав:Ідея любить перекручувати, тому розраховуйте на 62 днів краще) 120 днів-обман, можуть накрутити більше комісії

А вы не много на себя берёте, не разобравшись в сути вопроса, нести безапеляционную чушь про обман? В старых кредитках первый период - 90 дней. Здесь на месяц больше (120 дней и наверняка сделали с оглядкой на Спортбанк). Никаких комиссий левых не было на CBW и CBO и я не платил, разумеется.
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 25 січ, 2020 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:46

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Никаких комиссий левых не было и я их не платил, разумеется.

А вы таки нормально зарегились на О.Банке, выпустили карту?
А страховку вам втулили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:52

  clientage написав:А вы таки нормально зарегились на О.Банке, выпустили карту?
А страховку вам втулили?

Нет, действующим клиентам Идеи пока недоступно открытие карт. А для запуска приложения пришлось ехать в банк для подтверждения своего финансового номера. Там сказали, что всем старым клиентам нужно его подтверждать.

Карта очень интересна - буду брать обязательно. И если лимит будет нормальный, то Online возможно закрою впоследствии.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:00

  Vorlon написав:
  clientage написав:А вы таки нормально зарегились на О.Банке, выпустили карту?
А страховку вам втулили?

Нет, действующим клиентам Идеи пока недоступно открытие карт. А для запуска приложения пришлось ехать в банк для подтверждения своего финансового номера. Там сказали, что всем старым клиентам нужно его подтверждать.

Карта очень интересна - буду брать обязательно. И если лимит будет нормальный, то Online возможно закрою впоследствии.

А я вот думаю закрыть экк в Идее. Оставлю ток у жены
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:11

  Vorlon написав:
  clientage написав:А вы таки нормально зарегились на О.Банке, выпустили карту?
А страховку вам втулили?

Нет, действующим клиентам Идеи пока недоступно открытие карт. А для запуска приложения пришлось ехать в банк для подтверждения своего финансового номера. Там сказали, что всем старым клиентам нужно его подтверждать.

Карта очень интересна - буду брать обязательно. И если лимит будет нормальный, то Online возможно закрою впоследствии.

чем она лучше онлайн?
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:18

Stringer отсутсвие абонки и страховки, халявные п2п
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:23

Hack-Stock, халявные п2п и наличка - там с условиями и капканами.
Впринципе как и остальное.
На сейчас нет даже внятных условий кешбека
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:26

почитал страшилки, шо в отделение надо
зарегился через веб в новой версии
скачал застосунок- ввел тлф, пароль и все
никуда ходить не пришлось :)
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:31

  Hack-Stock написав:Stringer отсутсвие абонки и страховки, халявные п2п

Страховка у О. есть. Не провтыкайте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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