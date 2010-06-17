Додано: Суб 25 січ, 2020 10:23

Hack-Stock, халявные п2п и наличка - там с условиями и капканами.

Впринципе как и остальное.

На сейчас нет даже внятных условий кешбека

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин