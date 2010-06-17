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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:44
tarasum написав:
Ідея любить перекручувати, тому розраховуйте на 62 днів краще) 120 днів-обман, можуть накрутити більше комісії
А вы не много на себя берёте, не разобравшись в сути вопроса, нести безапеляционную чушь про обман? В старых кредитках первый период - 90 дней. Здесь на месяц больше (120 дней и наверняка сделали с оглядкой на Спортбанк). Никаких комиссий левых не было на CBW и CBO и я не платил, разумеется.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Суб 25 січ, 2020 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:46
Vorlon написав:
Никаких комиссий левых не было и я их не платил, разумеется.
А вы таки нормально зарегились на О.Банке, выпустили карту?
А страховку вам втулили?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:52
clientage написав:
А вы таки нормально зарегились на О.Банке, выпустили карту?
А страховку вам втулили?
Нет, действующим клиентам Идеи пока недоступно открытие карт. А для запуска приложения пришлось ехать в банк для подтверждения своего финансового номера. Там сказали, что всем старым клиентам нужно его подтверждать.
Карта очень интересна - буду брать обязательно. И если лимит будет нормальный, то Online возможно закрою впоследствии.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:00
Vorlon написав: clientage написав:
А вы таки нормально зарегились на О.Банке, выпустили карту?
А страховку вам втулили?
Нет, действующим клиентам Идеи пока недоступно открытие карт. А для запуска приложения пришлось ехать в банк для подтверждения своего финансового номера. Там сказали, что всем старым клиентам нужно его подтверждать.
Карта очень интересна - буду брать обязательно. И если лимит будет нормальный, то Online возможно закрою впоследствии.
А я вот думаю закрыть экк в Идее. Оставлю ток у жены
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:11
Vorlon написав: clientage написав:
А вы таки нормально зарегились на О.Банке, выпустили карту?
А страховку вам втулили?
Нет, действующим клиентам Идеи пока недоступно открытие карт. А для запуска приложения пришлось ехать в банк для подтверждения своего финансового номера. Там сказали, что всем старым клиентам нужно его подтверждать.
Карта очень интересна - буду брать обязательно. И если лимит будет нормальный, то Online возможно закрою впоследствии.
чем она лучше онлайн?
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:18
Stringer отсутсвие абонки и страховки, халявные п2п
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Hack-Stock
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:23
Hack-Stock, халявные п2п и наличка - там с условиями и капканами.
Впринципе как и остальное.
На сейчас нет даже внятных условий кешбека
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:26
почитал страшилки, шо в отделение надо
зарегился через веб в новой версии
скачал застосунок- ввел тлф, пароль и все
никуда ходить не пришлось
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:31
Hack-Stock написав:Stringer
отсутсвие абонки и страховки, халявные п2п
Страховка у О. есть. Не провтыкайте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Суб 25 січ, 2020 09:00
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