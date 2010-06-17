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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1711171217131714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:29

Re: Идея Банк

Vorlon написав:
  Hack-Stock написав:Stringer отсутсвие абонки и страховки, халявные п2п

И 0,5% на всё в наземных категориях. В отличие от Онлайн, где только на некоторые категории. Может быть удобно, если по другим картам лимиты кэшбека выбраны, а онлайн покупать ничего не надо :)
Уж лучше альфу тогда те же 0.5 но почти безлимита
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
 
Повідомлень: 2129
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Подякував: 102 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:34

Re: Идея Банк

  anis написав:лучше альфу

Там лишнього клопоту багато.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:38

Re: Идея Банк

Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:лучше альфу

Там лишнього клопоту багато.
Кто смотрит КК в разрезе кешбека его даже незамечает!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
Повідомлень: 2129
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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  #<1 ... 1711171217131714
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