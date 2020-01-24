Уж лучше альфу тогда те же 0.5 но почти безлимита
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:29
Re: Идея Банк
Уж лучше альфу тогда те же 0.5 но почти безлимита
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:34
Re: Идея Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:38
Re: Идея Банк
Кто смотрит КК в разрезе кешбека его даже незамечает!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:13
После отмены абонки в максимке 2.0 - нет никаких проблем
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:14
Re: Идея Банк
Их и до этого не было, просто сейчас ещё больше экономии стало!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:45
ну що ж, Обанк налив 0 грн кредитного ліміту.
Обанк дає кешбек тільки за трати за кредитні кошті, правильно? В такому разі, думаю, навіть не буду картку забирати. Без кешбеку й сенсу в ній не бачу.
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:53
Re: Идея Банк
Кто знает по Окарте доставка каким образом осуществляется, на почту, курьером или есть точки выдачи? Можно заказать что б в офис доставили?
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:57
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:03
В прошлом месяце у меня было 5% на продукты, в этом - лежит на полке, сделают в следующем месяце нормальные категории, и карта не задумываясь пойдём в дело
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:03
Неправильно! Вы условия по карте принципиально не читаете? Как можно заказывать, не понимая что?
P.S. 2% за свои онлайн.
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 25 січ, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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