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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:04
casper12 написав:
ну що ж, Обанк налив 0 грн кредитного ліміту.
Обанк дає кешбек тільки за трати за кредитні кошті, правильно? В такому разі, думаю, навіть не буду картку забирати. Без кешбеку й сенсу в ній не бачу.
Здравствуйте, вы сегодня регистрировались? Во сколько? Можете в ЛС написать детали, спасибо?
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:04
Stringer написав:
В прошлом месяце у меня было 5% на продукты
Я почти только так продукты и покупаю, но только Идеей
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Vorlon
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:09
Vorlon написав: Stringer написав:
В прошлом месяце у меня было 5% на продукты
Я почти только так продукты и покупаю, но только Идеей
А почему идеей? он-лайн что ли?
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:11
Vorlon написав: Stringer написав:
В прошлом месяце у меня было 5% на продукты
Я почти только так продукты и покупаю, но только Идеей
Має бути 7% кишмишу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:13
Vorlon написав: casper12 написав:
Обанк дає кешбек тільки за трати за кредитні кошті, правильно?
Неправильно! Вы условия по карте принципиально не читаете? Как можно заказывать, не понимая что?
P.S. 2% за свои онлайн.
не читав, тому що у мене їх сайт не відкривається вже другий день. Всю інфу по ОБанку беру з цієї гілки.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:15
Stringer написав:
А почему идеей? он-лайн что ли?
Да, онлайн, стоя на кассе
Квесторе_поверніться написав:
Має бути 7% кишмишу.
Укрэксим? Не смешно: из-за 1% фактической разницы даже не посмотрю в её сторону. Про маразм с сертификатами вообще молчу. У меня не те обороты - игра не стоит свеч.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:19
Slx написав у ПП.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:20
casper12
Попробуйте другой браузер и/или на смартфоне
Востаннє редагувалось Vorlon
в Суб 25 січ, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:22
Vorlon написав: Stringer написав:
А почему идеей? он-лайн что ли?
Да, онлайн, стоя на кассе
.
Ага, ясно, ну не всем так везёт с магазинами как вам, тогда эта идеевская карта вам идеальна
Востаннє редагувалось Stringer
в Суб 25 січ, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:26
Stringer написав: Vorlon написав: Stringer написав:
А почему идеей? он-лайн что ли?
Да, онлайн, стоя на кассе
.
Идея все оплаты через гугль пей понимает как онлайн?
Нет, конечно. Как и другие банки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Суб 25 січ, 2020 14:13
Ой+
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