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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:04

  casper12 написав:ну що ж, Обанк налив 0 грн кредитного ліміту. :(

Обанк дає кешбек тільки за трати за кредитні кошті, правильно? В такому разі, думаю, навіть не буду картку забирати. Без кешбеку й сенсу в ній не бачу.

Здравствуйте, вы сегодня регистрировались? Во сколько? Можете в ЛС написать детали, спасибо?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:04

  Stringer написав:В прошлом месяце у меня было 5% на продукты

Я почти только так продукты и покупаю, но только Идеей :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:09

  Vorlon написав:
  Stringer написав:В прошлом месяце у меня было 5% на продукты

Я почти только так продукты и покупаю, но только Идеей :D

А почему идеей? он-лайн что ли?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:11

  Vorlon написав:
  Stringer написав:В прошлом месяце у меня было 5% на продукты

Я почти только так продукты и покупаю, но только Идеей :D

Має бути 7% кишмишу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:13

  Vorlon написав:
  casper12 написав:Обанк дає кешбек тільки за трати за кредитні кошті, правильно?

Неправильно! Вы условия по карте принципиально не читаете? Как можно заказывать, не понимая что? :shock:

P.S. 2% за свои онлайн.


не читав, тому що у мене їх сайт не відкривається вже другий день. Всю інфу по ОБанку беру з цієї гілки.
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:15

  Stringer написав:А почему идеей? он-лайн что ли?

Да, онлайн, стоя на кассе :wink:

  Квесторе_поверніться написав:Має бути 7% кишмишу.

Укрэксим? Не смешно: из-за 1% фактической разницы даже не посмотрю в её сторону. Про маразм с сертификатами вообще молчу. У меня не те обороты - игра не стоит свеч.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:19

Slx написав у ПП.
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:20

casper12
Попробуйте другой браузер и/или на смартфоне :wink:
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 25 січ, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:22

  Vorlon написав:
  Stringer написав:А почему идеей? он-лайн что ли?

Да, онлайн, стоя на кассе :wink:
.

Ага, ясно, ну не всем так везёт с магазинами как вам, тогда эта идеевская карта вам идеальна
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 25 січ, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:26

  Stringer написав:
  Vorlon написав:
  Stringer написав:А почему идеей? он-лайн что ли?

Да, онлайн, стоя на кассе :wink:
.

Идея все оплаты через гугль пей понимает как онлайн?

Нет, конечно. Как и другие банки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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