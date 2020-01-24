RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1713171417151716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:30

Зауважте, що ДКБО ОБанки пише ту саму історію про РД для договорів заключених до 24-го (включно) і після, що і для інших ідейних кредиток. Тобто виглядає так, що зручніше оформити до 1-го числа, а ти, хто вчора обломався навіть пощастило.

casper12
Страховку пропонували? Ви відмовились?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:35

klug
при подачі заявки через додаток про страховку нічого не згадувалось. Принаймні, я такого не пам'ятаю.
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 996
З нами з: 24.12.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:46

  casper12 написав:klug
при подачі заявки через додаток про страховку нічого не згадувалось. Принаймні, я такого не пам'ятаю.

А де пише шо кишмиш тільки на кредитні грошенята?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31777
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:02

  Квесторе_поверніться написав:А де пише шо кишмиш тільки на кредитні грошенята?

тут вище писали, що картка ОБанку клон карт бланш онлайн - звідти і такий висновок. Але за допомогою Vorlon вже розібрався, що 2% за свої на онлайн покупки.
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 996
З нами з: 24.12.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:03

Re: Идея Банк

Смотрю в Идея-онлайн рисует "Обов’язковий платіж" ну совсем не тот что посчитал в ручную.
У всех так?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 401
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:20

  ukrprom2014 написав:Смотрю в Идея-онлайн рисует "Обов’язковий платіж" ну совсем не тот что посчитал в ручную.
У всех так?

це суттєво? зплатіть більше)
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 488
З нами з: 16.10.18
Подякував: 45 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:31

Re: Идея Банк

casper12 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А де пише шо кишмиш тільки на кредитні грошенята?

тут вище писали, що картка ОБанку клон карт бланш онлайн - звідти і такий висновок. Але за допомогою Vorlon вже розібрався, що 2% за свої на онлайн покупки.
Правильно клон КБО, там тоже 2% за свои, но кому это интересно, если есть 5, а если поискать то и выше!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:33

Re: Идея Банк

Vorlon написав:
  Stringer написав:После отмены абонки в максимке 2.0 - нет никаких проблем

Проблем нет, но и особой пользы тоже. С октября по ней у меня ни единой траты, в отличие от Идеи. На удивление CBO стала второй карта (после пары Б5+Пудра) по частоте использования! 8)
Вопрос шел про 0.5, он всегда есть и почти безлим в отличии от Окарты!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1713171417151716
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, Stringer, Квесторе_поверніться, Фантом і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3757, 3758, 3759
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37583 4599533
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 17:04
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1516, 1517, 1518
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15174 2099220
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 16:29
Vorlon
Альфа-Банк 1 ... 8099, 8100, 8101
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81008 9560819
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 16:18
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.