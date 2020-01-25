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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:30
Зауважте, що ДКБО ОБанки пише ту саму історію про РД для договорів заключених до 24-го (включно) і після, що і для інших ідейних кредиток. Тобто виглядає так, що зручніше оформити до 1-го числа, а ти, хто вчора обломався навіть пощастило.
casper12
Страховку пропонували? Ви відмовились?
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klug
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:35
klug
при подачі заявки через додаток про страховку нічого не згадувалось. Принаймні, я такого не пам'ятаю.
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casper12
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:46
casper12 написав:klug
при подачі заявки через додаток про страховку нічого не згадувалось. Принаймні, я такого не пам'ятаю.
А де пише шо кишмиш тільки на кредитні грошенята?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 25 січ, 2020 16:02
Квесторе_поверніться написав:
А де пише шо кишмиш тільки на кредитні грошенята?
тут вище писали, що картка ОБанку клон карт бланш онлайн - звідти і такий висновок. Але за допомогою Vorlon вже розібрався, що 2% за свої на онлайн покупки.
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casper12
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Додано: Суб 25 січ, 2020 16:03
Смотрю в Идея-онлайн рисует "Обов’язковий платіж" ну совсем не тот что посчитал в ручную.
У всех так?
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ukrprom2014
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Додано: Суб 25 січ, 2020 16:20
ukrprom2014 написав:
Смотрю в Идея-онлайн рисует "Обов’язковий платіж" ну совсем не тот что посчитал в ручную.
У всех так?
це суттєво? зплатіть більше)
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Додано: Суб 25 січ, 2020 16:31
casper12 написав: Квесторе_поверніться написав:
А де пише шо кишмиш тільки на кредитні грошенята?
тут вище писали, що картка ОБанку клон карт бланш онлайн - звідти і такий висновок. Але за допомогою Vorlon вже розібрався, що 2% за свої на онлайн покупки.
Правильно клон КБО, там тоже 2% за свои, но кому это интересно, если есть 5, а если поискать то и выше!
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Додано: Суб 25 січ, 2020 16:33
Vorlon написав: Stringer написав:
После отмены абонки в максимке 2.0 - нет никаких проблем
Проблем нет, но и особой пользы тоже. С октября по ней у меня ни единой траты, в отличие от Идеи. На удивление CBO стала второй карта (после пары Б5+Пудра) по частоте использования!
Вопрос шел про 0.5, он всегда есть и почти безлим в отличии от Окарты!
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Додано: Нед 26 січ, 2020 03:06
Господа свинорылы, я услышав радостное похрюкивание прочитал последние 10 страниц но так и не въехал в тему,нашим кредитки не дают, а кому дали то с нулём, поддержки ни по одному каналу нет, перспективы для свинства под вопросом так собственно почему такое веселье или я чего то пропустил?
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