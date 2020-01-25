Зауважте, що ДКБО ОБанки пише ту саму історію про РД для договорів заключених до 24-го (включно) і після, що і для інших ідейних кредиток. Тобто виглядає так, що зручніше оформити до 1-го числа, а ти, хто вчора обломався навіть пощастило.
casper12 написав:klug при подачі заявки через додаток про страховку нічого не згадувалось. Принаймні, я такого не пам'ятаю.
А де пише шо кишмиш тільки на кредитні грошенята?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Господа свинорылы, я услышав радостное похрюкивание прочитал последние 10 страниц но так и не въехал в тему,нашим кредитки не дают, а кому дали то с нулём, поддержки ни по одному каналу нет, перспективы для свинства под вопросом так собственно почему такое веселье или я чего то пропустил?
Про лимиты на кешбек по О.Карте нигде не нашёл :/ Из комментариев в Facebook нашёл инфу, что карту можно получить пока только в 5-ти городах: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов. Позже планируют запустить получение карты в отделении банка во всех городах, которые являются областными центрами.