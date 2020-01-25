MASolomko
Поки сирий продукт,дуже багато питань,навіть мінуси очивидні(((( принаймі треба трохи почекати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 07:26
MASolomko
Поки сирий продукт,дуже багато питань,навіть мінуси очивидні(((( принаймі треба трохи почекати.
Додано: Нед 26 січ, 2020 09:48
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:07
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:12
Мustbe, натякаєте на порожню тарілку.
Ще ніхто по О не має кредліміту.
Чи вже є першопрохідці?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:12
Агаа, облегчились с запуском
Причем прям в штаны
Теперь бы найти кустики, шобы никто не увидел
... делайте хоть что-нибудь!
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