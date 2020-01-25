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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 07:26

MASolomko
Поки сирий продукт,дуже багато питань,навіть мінуси очивидні(((( принаймі треба трохи почекати.
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 09:48

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mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:07

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:12

Мustbe, натякаєте на порожню тарілку.
Ще ніхто по О не має кредліміту.
Чи вже є першопрохідці?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:12

Агаа, облегчились с запуском
Причем прям в штаны
Теперь бы найти кустики, шобы никто не увидел :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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