Додано: Нед 26 січ, 2020 15:34

Только что зарегистрировался, "коллеги" тоже, уже практически ожидаемо, насчитали лимит 0.

Потестировать интересно, что карту, что приложение, но особой выгоды для себя в этой карте пока не вижу. По сути эта карта может быть интересна для онлайн-покупок, которые у меня бывают даже не каждый месяц. Оплата на Booking, я надеюсь, будет считаться онлайн-покупкой?