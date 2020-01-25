MASolomko
Поки сирий продукт,дуже багато питань,навіть мінуси очивидні(((( принаймі треба трохи почекати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 07:26
MASolomko
Поки сирий продукт,дуже багато питань,навіть мінуси очивидні(((( принаймі треба трохи почекати.
Додано: Нед 26 січ, 2020 09:48
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:07
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:12
Мustbe, натякаєте на порожню тарілку.
Ще ніхто по О не має кредліміту.
Чи вже є першопрохідці?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:12
Агаа, облегчились с запуском
Причем прям в штаны
Теперь бы найти кустики, шобы никто не увидел
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:27
Re: Идея Банк
0Банк - може Нуль Банк) Наливає всім по Нулю)
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:34
Re: Идея Банк
Только что зарегистрировался, "коллеги" тоже, уже практически ожидаемо, насчитали лимит 0.
Потестировать интересно, что карту, что приложение, но особой выгоды для себя в этой карте пока не вижу. По сути эта карта может быть интересна для онлайн-покупок, которые у меня бывают даже не каждый месяц. Оплата на Booking, я надеюсь, будет считаться онлайн-покупкой?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:43
ingtrans
1. Банк спрашивал, какой вы лимит хотите?
2. Вы ранее были клиентом Идеи?
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:45
В приложении сам вводишь желаемую сумму. Клиентом Идеи никогда не был.
Востаннє редагувалось ingtrans в Нед 26 січ, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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