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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1715171617171718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:45

ingtrans
И сколько просили, если не секрет? А то пока непонятно - либо вообще не хотят вас кредитовать, либо запрошенная сумма слишком велика по мнению банка :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:54

Re: Идея Банк

у меня у родственника, работающий пенсионер с оф. зп минималкой + пенсия минималка. Кредитных лимитов в сумме уже на 100к в разных банках, ещё нигде не отказывали в кредите)))
Hack-Stock
 
Повідомлень: 391
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  #<1 ... 1715171617171718
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Идея Банк (17171)
26.01.2020 15:45
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