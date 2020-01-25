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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:45
ingtrans
И сколько просили, если не секрет? А то пока непонятно - либо вообще не хотят вас кредитовать, либо запрошенная сумма слишком велика по мнению банка
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Vorlon
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:54
у меня у родственника, работающий пенсионер с оф. зп минималкой + пенсия минималка. Кредитных лимитов в сумме уже на 100к в разных банках, ещё нигде не отказывали в кредите)))
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Hack-Stock
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Нед 26 січ, 2020 02:18
ol_zy
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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