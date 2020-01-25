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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1716171717181719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:31

  Stringer написав:
  Кащей написав:
Оплата на Booking, я надеюсь, будет считаться онлайн-покупкой?
Если сам Букинг списывает, то да, а если отели, то могут быть варианты.

А отели привозят физический терминал клиенту? :mrgreen:


  ingtrans написав:Клиент привозит карту в отель :)


А где в исходной задаче приезд клиента в отель? Человек спросил про оплату на букинге :mrgreen:
Ответ - без разницы кто спишет, сам букинг или отель, будет оплата он-лайн ;-)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:35

Re: Идея Банк

guntherhouse777 написав:Зображення
1:1 с КБО
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:41

Re: Идея Банк

  Stringer написав:А где в исходной задаче приезд клиента в отель? Человек спросил про оплату на букинге
Ответ - без разницы кто спишет, сам букинг или отель, будет оплата он-лайн

Ну я обычно приезжаю в заказанный отель :) С самими отелями есть некоторая неопределенность в том, что некоторые вообще не проводят списание аж до самого приезда, даже несмотря на то, что срок бесплатной отмены уже прошел. При этом некоторые даже не дергают карту. А оплачивать приходится по приезду. В итоге никакого онлайн-списания не получается.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:42

anis
Смешно. Если вы не видите разницу, то хоть бы не позорились про "1:1".
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:45

Re: Идея Банк

А отели привозят физический терминал клиенту?
Не все операции без присутствия карты являются операциями в Интернет.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:47

Re: Идея Банк

Кащей написав:
А отели привозят физический терминал клиенту?
Не все операции без присутствия карты являются операциями в Интернет.
Очень часто идея видит одинаковые операции но не интернет. Поэтому кешбек не всегда получается взять.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:48

Re: Идея Банк

Vorlon написав:anis
Смешно. Если вы не видите разницу, то хоть бы не позорились про "1:1".
Если вы про 0,5 это можно опустить, а вот 30 для эстетов тут.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:49

  Кащей написав:
А отели привозят физический терминал клиенту?
Не все операции без присутствия карты являются операциями в Интернет.

оплата отелей онлайн или через букинг это не касается
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:58

Re: Идея Банк

  Stringer написав:оплата отелей онлайн или через букинг это не касается
погуглите безакцептные списания. Для таких транзакций не нужен CVV, не действует установленный лимит на интернет-операции и сильно сомневаюсь, что Идея начислит по ним КБ.
Кащей
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