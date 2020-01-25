А где в исходной задаче приезд клиента в отель? Человек спросил про оплату на букинге
Ответ - без разницы кто спишет, сам букинг или отель, будет оплата он-лайн
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:31
А где в исходной задаче приезд клиента в отель? Человек спросил про оплату на букинге
Ответ - без разницы кто спишет, сам букинг или отель, будет оплата он-лайн
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:35
Re: Идея Банк
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:41
Re: Идея Банк
Ну я обычно приезжаю в заказанный отель С самими отелями есть некоторая неопределенность в том, что некоторые вообще не проводят списание аж до самого приезда, даже несмотря на то, что срок бесплатной отмены уже прошел. При этом некоторые даже не дергают карту. А оплачивать приходится по приезду. В итоге никакого онлайн-списания не получается.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:42
anis
Смешно. Если вы не видите разницу, то хоть бы не позорились про "1:1".
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:45
Re: Идея Банк
Не все операции без присутствия карты являются операциями в Интернет.
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:47
Re: Идея Банк
Очень часто идея видит одинаковые операции но не интернет. Поэтому кешбек не всегда получается взять.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:48
Re: Идея Банк
Если вы про 0,5 это можно опустить, а вот 30 для эстетов тут.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:49
оплата отелей онлайн или через букинг это не касается
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:58
Re: Идея Банк
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