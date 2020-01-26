Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:50
Ппц, "запустились" - сайт лежит который день. Если
это
настоящие тарифы, то... *такой хоккей нам не нужен*
Esq
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:01
Esq Сайт работает - пробуйте другой браузер! Там из-за анимации дикий тормоз, например, на Firefox...
Vorlon
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:03
Vorlon написав: Esq
Сайт работает - пробуйте другой браузер! Там из-за анимации дикий тормоз, например, на Firefox...
Хром не работает, Сафари не работает, Эдж не работает...
А это значит, что сайт не работает.
Esq
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:05
Esq У меня работает в IE, Edge, Яндекс браузере (не пользуюсь, но стоит). Других не держу. И всё время работал. Это на компе с Windows 7/10. На смартфоне (Андроид) в Edge тоже работает.
Vorlon
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:09
Esq написав: Vorlon написав: Esq
Сайт работает - пробуйте другой браузер! Там из-за анимации дикий тормоз, например, на Firefox...
Хром не работает, Сафари не работает, Эдж не работает...
А это значит, что сайт не работает.
Chrome и Edge - работает все нормально.
13:09 все ОК
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anis
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:12
У меня под Chrome тоже не работает, но если через поисковик попадаешь не на главную страницу, то она открывается.
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ingtrans
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