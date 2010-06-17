Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:50
Ппц, "запустились" - сайт лежит который день. Если
это
настоящие тарифы, то... *такой хоккей нам не нужен*
Esq
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:01
Esq Сайт работает - пробуйте другой браузер! Там из-за анимации дикий тормоз, например, на Firefox...
Vorlon
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:03
Vorlon написав: Esq
Сайт работает - пробуйте другой браузер! Там из-за анимации дикий тормоз, например, на Firefox...
Хром не работает, Сафари не работает, Эдж не работает...
А это значит, что сайт не работает.
Esq
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:05
Esq У меня работает в IE, Edge, Яндекс браузере (не пользуюсь, но стоит). Других не держу. И всё время работал. Это на компе с Windows 7/10. На смартфоне (Андроид) в Edge тоже работает.
Vorlon
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:09
Esq написав: Vorlon написав: Esq
Сайт работает - пробуйте другой браузер! Там из-за анимации дикий тормоз, например, на Firefox...
Хром не работает, Сафари не работает, Эдж не работает...
А это значит, что сайт не работает.
Chrome и Edge - работает все нормально.
13:09 все ОК
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anis
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:12
У меня под Chrome тоже не работает, но если через поисковик попадаешь не на главную страницу, то она открывается.
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ingtrans
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:21
Включил VPN - сайт открылся.
Поработали мамкины системные администраторы:
Код: Виділити все
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.592]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\>tracert obank.com.ua Tracing route to obank.com.ua [82.118.23.1] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms router.lan [192.168.88.1] 2 <1 ms <1 ms <1 ms 80.92.231.254 3 1 ms 1 ms 1 ms 217.20.162.190 4 * * * Request timed out. 5 * * * Request timed out. 6 * * * Request timed out. 7 * * * Request timed out. 8 * * * Request timed out. 9 * * * Request timed out. 10 * * * Request timed out. 11 * * * Request timed out. 12 * * * Request timed out. 13 * * * Request timed out. 14 * * * Request timed out. 15 * * * Request timed out. 16 ^C C:\>tracert ideabank.ua Tracing route to ideabank.ua [82.118.23.1] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms router.lan [192.168.88.1] 2 <1 ms <1 ms <1 ms 80.92.231.254 3 1 ms 1 ms 1 ms 217.20.162.190 4 * * * Request timed out. 5 * * * Request timed out. 6 ^C
Esq
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:12
Esq написав:
Ппц, "запустились" - сайт лежит который день. Если
это
настоящие тарифы, то... *такой хоккей нам не нужен*
Який пункт тарифів бентежить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:21
Квесторе_поверніться написав:
Який пункт тарифів бентежить?
Аналогичных карт хватает - в обанке ничего особенного нет, совокупный кредитный лимит у меня уже избыточный.
Крохоборство по пп. 2.3 выглядит отталкивающе и, самое главное, оно хуже чем у тех, кто уже стабильно работает.
Esq
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:29
Esq написав:
Крохоборство по пп. 2.3 выглядит отталкивающе
Є таке, погоджуюсь.
Але основне завдання О. картою рубати кишмиш за кредитні...мабуть...тому 2.3 тут нівелюються.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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