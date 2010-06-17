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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1717171817191720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:50

Ппц, "запустились" - сайт лежит который день. Если это настоящие тарифы, то... *такой хоккей нам не нужен*
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:01

Esq
Сайт работает - пробуйте другой браузер! Там из-за анимации дикий тормоз, например, на Firefox...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:03

  Vorlon написав:Esq
Сайт работает - пробуйте другой браузер! Там из-за анимации дикий тормоз, например, на Firefox...

Хром не работает, Сафари не работает, Эдж не работает...

А это значит, что сайт не работает.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:05

Esq
У меня работает в IE, Edge, Яндекс браузере (не пользуюсь, но стоит). Других не держу. И всё время работал. Это на компе с Windows 7/10.

На смартфоне (Андроид) в Edge тоже работает.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:09

  Esq написав:
  Vorlon написав:Esq
Сайт работает - пробуйте другой браузер! Там из-за анимации дикий тормоз, например, на Firefox...

Хром не работает, Сафари не работает, Эдж не работает...

А это значит, что сайт не работает.

Chrome и Edge - работает все нормально.
13:09 все ОК
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anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:12

У меня под Chrome тоже не работает, но если через поисковик попадаешь не на главную страницу, то она открывается.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:21

Включил VPN - сайт открылся.

Поработали мамкины системные администраторы:

Код: Виділити все
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.592]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>tracert obank.com.ua

Tracing route to obank.com.ua [82.118.23.1]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router.lan [192.168.88.1]
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  80.92.231.254
  3     1 ms     1 ms     1 ms  217.20.162.190
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *        *        *     Request timed out.
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        *        *     Request timed out.
 10     *        *        *     Request timed out.
 11     *        *        *     Request timed out.
 12     *        *        *     Request timed out.
 13     *        *        *     Request timed out.
 14     *        *        *     Request timed out.
 15     *        *        *     Request timed out.
 16  ^C
C:\>tracert ideabank.ua

Tracing route to ideabank.ua [82.118.23.1]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router.lan [192.168.88.1]
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  80.92.231.254
  3     1 ms     1 ms     1 ms  217.20.162.190
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     *        *        *     Request timed out.
  6  ^C
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:12

  Esq написав:Ппц, "запустились" - сайт лежит который день. Если это настоящие тарифы, то... *такой хоккей нам не нужен*

Який пункт тарифів бентежить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:21

  Квесторе_поверніться написав:Який пункт тарифів бентежить?


Аналогичных карт хватает - в обанке ничего особенного нет, совокупный кредитный лимит у меня уже избыточный.

Крохоборство по пп. 2.3 выглядит отталкивающе и, самое главное, оно хуже чем у тех, кто уже стабильно работает.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:29

Re: Идея Банк

  Esq написав:Крохоборство по пп. 2.3 выглядит отталкивающе

Є таке, погоджуюсь.
Але основне завдання О. картою рубати кишмиш за кредитні...мабуть...тому 2.3 тут нівелюються.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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