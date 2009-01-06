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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1719172017211722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:21

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Как скажете. У меня таких случаев по несколько на неделе минимум

У меня даже не каждый месяц. Тем не менее вчера заказал на пробу. Сегодня получил, но за эти 2 дня мне уже надоело это недоделанное приложение и плохо налаженный процесс. Что заказать проблема, что потом активировать. С таким количеством проблем за такой короткий срок я не сталкивался ни с одним банком. Банк уже на старте сформировал о себе негативное мнение.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 27 січ, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:24

  ingtrans написав:
  Vorlon написав:Как скажете. У меня таких случаев по несколько на неделе минимум

У меня даже не каждый месяц...

Вы просто о разных операциях речь ведете. Вы об обычных покупках в и-нет магазинах, а Vorlon об оплате через кошелек Мастера, который прикреплен к аппликухе одной из сетей розничных продуктовых магазинов. И оплата в таких магазинах на кассе но через QR-код с использованием этой аппликухи проводится как и-нет покупка. Только и всего. Вот Вам и несколько покупок в неделю.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:26

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:Вы просто о разных операциях речь ведете. Вы об обычных покупках в и-нет магазинах, а Vorlon об оплате через кошелек Мастера, который прикреплен к аппликухе одной из сетей розничных продуктовых магазинов. И оплата через эту аппликуху проводится как и-нет покупка. Только и всего.

У меня даже не каждый месяц. А ближайший магазин этой розничной сети слишком далеко от меня, чтобы я в него специально ездил покупать продукты.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:33

  Esq написав:
  Vorlon написав:
  Esq написав:За комуналку оплаченную онлайн 5% не дают

Знаем и что?

То, что это не онлайн покупки, как там выше было отцитировано.


По сути это онлайн оплата, но банк не хочет за это платить кешбек по своим соображениям и на это имеет полное право если уведомил клиента, у альфы к примеру список исключений за которые они не готовые платить кешбек измеряется сотней mcc-кодов. Лично я не согласен что онлайн покупки это что-то разовое, сейчас можно практически все купить онлайн не выходя из дома, у меня онлайн покупок если смотреть по сумме будет точно не меньше чем классическим способом. У вас видимо просто другая шоппинг-ориентация :D
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:42

  antey718 написав:У вас видимо просто другая шоппинг-ориентация :D

Золотые слова! :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:11

Re: Идея Банк

После привязки карты работать с приложением нет возможности, активна только кнопка Закрыть. Поддержка пока не помогла. Сказали только, что проблемы, похоже, носят массовый характер и технический отдел будет разбираться.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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