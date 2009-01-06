Vorlon написав:Как скажете. У меня таких случаев по несколько на неделе минимум
У меня даже не каждый месяц. Тем не менее вчера заказал на пробу. Сегодня получил, но за эти 2 дня мне уже надоело это недоделанное приложение и плохо налаженный процесс. Что заказать проблема, что потом активировать. С таким количеством проблем за такой короткий срок я не сталкивался ни с одним банком. Банк уже на старте сформировал о себе негативное мнение.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 27 січ, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Vorlon написав:Как скажете. У меня таких случаев по несколько на неделе минимум
У меня даже не каждый месяц...
Вы просто о разных операциях речь ведете. Вы об обычных покупках в и-нет магазинах, а Vorlon об оплате через кошелек Мастера, который прикреплен к аппликухе одной из сетей розничных продуктовых магазинов. И оплата в таких магазинах на кассе но через QR-код с использованием этой аппликухи проводится как и-нет покупка. Только и всего. Вот Вам и несколько покупок в неделю.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Flamingo написав:Вы просто о разных операциях речь ведете. Вы об обычных покупках в и-нет магазинах, а Vorlon об оплате через кошелек Мастера, который прикреплен к аппликухе одной из сетей розничных продуктовых магазинов. И оплата через эту аппликуху проводится как и-нет покупка. Только и всего.
У меня даже не каждый месяц. А ближайший магазин этой розничной сети слишком далеко от меня, чтобы я в него специально ездил покупать продукты.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Esq написав:За комуналку оплаченную онлайн 5% не дают
Знаем и что?
То, что это не онлайн покупки, как там выше было отцитировано.
По сути это онлайн оплата, но банк не хочет за это платить кешбек по своим соображениям и на это имеет полное право если уведомил клиента, у альфы к примеру список исключений за которые они не готовые платить кешбек измеряется сотней mcc-кодов. Лично я не согласен что онлайн покупки это что-то разовое, сейчас можно практически все купить онлайн не выходя из дома, у меня онлайн покупок если смотреть по сумме будет точно не меньше чем классическим способом. У вас видимо просто другая шоппинг-ориентация
После привязки карты работать с приложением нет возможности, активна только кнопка Закрыть. Поддержка пока не помогла. Сказали только, что проблемы, похоже, носят массовый характер и технический отдел будет разбираться.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка