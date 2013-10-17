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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1721172217231724>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:29

А комусь в О. вже ліміт налили...хто пропетляв?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:31

Re: Идея Банк

  Slx написав:и надпись ERROR, try again later с субботы.

аналогічно в колеги, розчарувався... дуже ньзька якість продукту
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:52

Re: Идея Банк

каліки...запустились вони...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:02

  -VICTOR- написав:каліки...запустились вони...

Поляк продається...не стимулюють кодерів...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:08

  -VICTOR- написав:каліки...запустились вони...


може вони тестували дуже обмежене коло юз-кейсів.. звісно що в них все зелене, а в диких клієнтів-свинорилів інтерес залізти у всі дзюрки :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:08

  Квесторе_поверніться написав:
  -VICTOR- написав:каліки...запустились вони...

Поляк продається...не стимулюють кодерів...мабуть.

Кодеры под шумок продажи спустили шо получилось, деньгу раздеребанили и покаа..
А мы тут пену подымаем :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:09

Re: Идея Банк

трішки офтопу...) реєструємось і кажемо своє фе ...
https://petition.president.gov.ua/petit ... 0Iu-R0Uu78
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:11

Re: Идея Банк

В тудубанке был зашквар, но даже там поддержка худо-бедно существовала и хоть что-то говорила вроде "ваша заявка получена, ждите". Тут вообще инновация: запустили свой глюкодром без поддержки - у кого получится пройти квест того и карта.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:12

Re: Идея Банк

  Esq написав:того и карта

..того и ..тапки :lol:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:12

  -VICTOR- написав:трішки офтопу...) реєструємось і кажемо своє фе ...
https://petition.president.gov.ua/petit ... 0Iu-R0Uu78

А скільки там платити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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