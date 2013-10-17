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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:29
А комусь в О. вже ліміт налили...хто пропетляв?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:31
Re: Идея Банк
аналогічно в колеги, розчарувався... дуже ньзька якість продукту
+50грн !
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:52
Re: Идея Банк
каліки...запустились вони...
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:02
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:08
може вони тестували дуже обмежене коло юз-кейсів.. звісно що в них все зелене, а в диких клієнтів-свинорилів інтерес залізти у всі дзюрки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:08
Кодеры под шумок продажи спустили шо получилось, деньгу раздеребанили и покаа..
А мы тут пену подымаем
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:09
Re: Идея Банк
трішки офтопу...) реєструємось і кажемо своє фе ...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:11
Re: Идея Банк
В тудубанке был зашквар, но даже там поддержка худо-бедно существовала и хоть что-то говорила вроде "ваша заявка получена, ждите". Тут вообще инновация: запустили свой глюкодром без поддержки - у кого получится пройти квест того и карта.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:12
Re: Идея Банк
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:12
А скільки там платити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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