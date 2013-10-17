реально стало цікаво - ця Ідеябанка десь реагує за злобних клієнтів?
пейсбук чи твіттер чи що там зараз модно в інторнетах
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:25
Re: Идея Банк
реально стало цікаво - ця Ідеябанка десь реагує за злобних клієнтів?
пейсбук чи твіттер чи що там зараз модно в інторнетах
+50грн !
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:29
Квесторе_поверніться ви за послугу ?...різні цифри , від категорії споживача залежить , але головне що хочеш споживай , хочеш ні - а абонку плати . вважаю несправедливо . Справедливо - споживаєш - платиш і за товар і за транспортування ,, не споживаєш - ідіть лісом . Ну і зрозуміло що ціль наплодиьти рахунків і контор для оплат , а потім вони ті цифри підтягнуть вгору , не буде тут ніякого товар+транспорт= сьогоднішня ціна газу...буде так як з субсидіями - спочатку кинули кістку , ну а тепер ріжуть субсидіантів поголівя.
Як то кажуть ідея ніби правильна , але виконання як завжди у нас - через ж....згадайте перший підхід до введення плати - там взагалі ...від потужності лічильника було)).
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:36
Петиция
Эта абонка на деле не абонка. Она берется индивидиуально от суммы пользования за прошлый год (опалювальний). то есть если в этом газ не использоваться - то в следющем нужно заплатить 0 грн. даже если газ будет использоваться на полную.
Она всегда была, просто была в тарифе и не имела годового лага.
ИМХО, нужно банить за глупые петиции, чтобы атор не смог новую писать неделю/месяц/год.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:43
Re: Идея Банк
так навіщо із однієї платіжки зробили дві?
відповідно банки почали більше на комісах заробляти
аднміністрування платежів стало в 2а рази більше ітд ітп
де профіт??
+50грн !
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