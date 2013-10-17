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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1721172217231724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:25

Re: Идея Банк

  clientage написав:А мы тут пену подымаем


реально стало цікаво - ця Ідеябанка десь реагує за злобних клієнтів? :)
пейсбук чи твіттер чи що там зараз модно в інторнетах
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:29

Квесторе_поверніться ви за послугу ?...різні цифри , від категорії споживача залежить , але головне що хочеш споживай , хочеш ні - а абонку плати . вважаю несправедливо . Справедливо - споживаєш - платиш і за товар і за транспортування ,, не споживаєш - ідіть лісом . Ну і зрозуміло що ціль наплодиьти рахунків і контор для оплат , а потім вони ті цифри підтягнуть вгору , не буде тут ніякого товар+транспорт= сьогоднішня ціна газу...буде так як з субсидіями - спочатку кинули кістку , ну а тепер ріжуть субсидіантів поголівя.
Як то кажуть ідея ніби правильна , але виконання як завжди у нас - через ж....згадайте перший підхід до введення плати - там взагалі ...від потужності лічильника було)).
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:36

Петиция

Эта абонка на деле не абонка. Она берется индивидиуально от суммы пользования за прошлый год (опалювальний). то есть если в этом газ не использоваться - то в следющем нужно заплатить 0 грн. даже если газ будет использоваться на полную.

Она всегда была, просто была в тарифе и не имела годового лага.

ИМХО, нужно банить за глупые петиции, чтобы атор не смог новую писать неделю/месяц/год.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:43

Re: Идея Банк

  Slx написав:Она всегда была, просто была в тарифе и не имела годового лага.


так навіщо із однієї платіжки зробили дві?
відповідно банки почали більше на комісах заробляти
аднміністрування платежів стало в 2а рази більше ітд ітп

де профіт??
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