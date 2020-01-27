тот бесплатный QA
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:11
Re: Идея Банк
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:15
Re: Идея Банк
Я видел работающее приложение на телефоне у курьера Но сам даже с помощью поддержки дальше привязки карты пройти не смог.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:19
Погашение кредитки
Вопрос к более опытным: как правильно погашать КБО?
Если я, например, с Моно брошу сумму по P2P, зачислится день в день? Комиссии за зачисления нет вроде, да?
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:48
Да
Да
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:50
Наверное у меня уже профдеформация. Но я (пусть и с матами в адрес тех кто это делал) относительно легко зарегистрировался в их новом интернет-банке, а потом с теми же логином-паролем зашел в мобильное приложение.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:57
Re: Идея Банк
Тут профдеформация ни при чем. При попытке регистрации в новом интернет-банке после ввода ИНН получаю "Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже". Позже пробовал много раз. Обращался в поддержку. Там сказали решим проблему и перезвоним. Перезвонили через полтора часа - пробуйте. Попробовал - то же самое. Взяли паузу, больше не перезванивали. Пробовал и вчера вечером и сегодня утром - то же самое. В приложении в это время "Успех. Карта привязана" и кнопка Закрыть. Никаких других вариантов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:49
Пообщался сегодня с поддержкой. Оказалось, что учётная запись в ИБ при регистрации создалась, но что-то пошло не так и она создалась в заблокирован ном состоянии, поэтому я не мог ни заново зарегистрироваться, ни войти. Разблокировали. Удалось зайти в ИБ, но в приложении ничего не изменилось, все так же "Успех". Посоветовали написать в чат поддержки и сбросить скрин (сделал).
Чисто для проверки профдеформации - что у Вас выводится при нажатии Забыли пароль? на странице
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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