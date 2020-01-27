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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1722172317241725

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:11

Re: Идея Банк

  Esq написав:у кого получится пройти квест

тот бесплатный QA :D
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:15

Re: Идея Банк

  vitaliy_berdinskikh написав:тот бесплатный QA

Я видел работающее приложение на телефоне у курьера 8) Но сам даже с помощью поддержки дальше привязки карты пройти не смог.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:19

Погашение кредитки

Вопрос к более опытным: как правильно погашать КБО?
Если я, например, с Моно брошу сумму по P2P, зачислится день в день? Комиссии за зачисления нет вроде, да?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:48

  Искатель написав:Вопрос к более опытным: как правильно погашать КБО?
Если я, например, с Моно брошу сумму по P2P, зачислится день в день? Комиссии за зачисления нет вроде, да?

Да
Да
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:50

  ingtrans написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:тот бесплатный QA

Я видел работающее приложение на телефоне у курьера 8) Но сам даже с помощью поддержки дальше привязки карты пройти не смог.

Наверное у меня уже профдеформация. Но я (пусть и с матами в адрес тех кто это делал) относительно легко зарегистрировался в их новом интернет-банке, а потом с теми же логином-паролем зашел в мобильное приложение.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:57

Re: Идея Банк

  vitaliy_berdinskikh написав:Наверное у меня уже профдеформация. Но я (пусть и с матами в адрес тех кто это делал) относительно легко зарегистрировался в их новом интернет-банке, а потом с теми же логином-паролем зашел в мобильное приложение.

Тут профдеформация ни при чем. При попытке регистрации в новом интернет-банке после ввода ИНН получаю "Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже". Позже пробовал много раз. Обращался в поддержку. Там сказали решим проблему и перезвоним. Перезвонили через полтора часа - пробуйте. Попробовал - то же самое. Взяли паузу, больше не перезванивали. Пробовал и вчера вечером и сегодня утром - то же самое. В приложении в это время "Успех. Карта привязана" и кнопка Закрыть. Никаких других вариантов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:49

Пообщался сегодня с поддержкой. Оказалось, что учётная запись в ИБ при регистрации создалась, но что-то пошло не так и она создалась в заблокирован ном состоянии, поэтому я не мог ни заново зарегистрироваться, ни войти. Разблокировали. Удалось зайти в ИБ, но в приложении ничего не изменилось, все так же "Успех". Посоветовали написать в чат поддержки и сбросить скрин (сделал).

  vitaliy_berdinskikh написав:Наверное у меня уже профдеформация.

Чисто для проверки профдеформации - что у Вас выводится при нажатии Забыли пароль? на странице https://new.ideaonline.ua/auth?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:26

  ingtrans написав:Чисто для проверки профдеформации - что у Вас выводится при нажатии Забыли пароль? на странице https://new.ideaonline.ua/auth?

Something went wrong. Please, try again later
:shock:

Забавно что на мой пароль сайт ругается говоря что пароль должен содержать латинские символы (кашель Лаврова). Но тем не менее войти я могу, тоесть валидация работает только на показ сообщения, но не на возможность нажать кнопку Войти.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:56

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ingtrans написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:тот бесплатный QA

Я видел работающее приложение на телефоне у курьера 8) Но сам даже с помощью поддержки дальше привязки карты пройти не смог.

Наверное у меня уже профдеформация. Но я (пусть и с матами в адрес тех кто это делал) относительно легко зарегистрировался в их новом интернет-банке, а потом с теми же логином-паролем зашел в мобильное приложение.

Аналогично. А вот когда изначально пытался зарегистрироваться в мобильном приложении, у меня заклинило на этапе сканирования карты. Т.е. карту сканирует, номер считывает, я ввожу срок действия, нажимаю "Дальше" (или как там) - и опять по кругу.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:06

Re: Идея Банк

  vitaliy_berdinskikh написав:Something went wrong. Please, try again later

Вот и у меня точно то же, только по-русски.

В общем, в поддержке сказали, что удалили мою учетную запись, зарегистрируейтесь повторно и доступ в приложение должен появиться. При попытке регистрации после ввода ИНН опять "Что-то пошло не так", при попытке входа в ИБ или в приложение "Ваша учетная заблокирована", но поддержка на этот раз не видит моей учетной записи и разблокировать не может. Опять подали заявку в технический отдел, ждите. Второй день элементарно не могу войти в приложение. Уже общался с поддержкой по телефону раз 10, писал в чат, потратил кучу времени, а результата 0. Ну вот как такое может быть?!
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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