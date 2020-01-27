Додано: Вів 28 січ, 2020 13:06

vitaliy_berdinskikh написав: Something went wrong. Please, try again later Something went wrong. Please, try again later

Вот и у меня точно то же, только по-русски.В общем, в поддержке сказали, что удалили мою учетную запись, зарегистрируейтесь повторно и доступ в приложение должен появиться. При попытке регистрации после ввода ИНН опять "Что-то пошло не так", при попытке входа в ИБ или в приложение "Ваша учетная заблокирована", но поддержка на этот раз не видит моей учетной записи и разблокировать не может. Опять подали заявку в технический отдел, ждите. Второй день элементарно не могу войти в приложение. Уже общался с поддержкой по телефону раз 10, писал в чат, потратил кучу времени, а результата 0. Ну вот как такое может быть?!