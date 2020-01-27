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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1723172417251726

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:45

Re: Идея Банк

Поддержка не может решить проблему. Отправили запрос разработчику ПО, которым пользуется банк. Реально хочется плюнуть и забить на эту карту и банк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00

  Stringer написав:
  Искатель написав:Вопрос к более опытным: как правильно погашать КБО?
Если я, например, с Моно брошу сумму по P2P, зачислится день в день? Комиссии за зачисления нет вроде, да?

Да
Да

Есть такая бумажка у идеи как
Регламент зарахування коштів на поточні (карткові) рахунки/погашення кредитних лімітів.

Там помощью сайта идеи

P2P ПЕРЕКАЗИ НА КАРТКУ ІДЕЯ БАНК Грошові кошти одразу доступні до використання за допомогою картки.
(на сайті www.ideabank.ua ) На поточний (картковий) рахунок грошові кошти будуть зараховані в строк до 3 (трьох) робочих днів.

А чужими сервисами разу проводят?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:03

Re: Идея Банк

  guntherhouse777 написав:А чужими сервисами сразу проводят?

Ні
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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