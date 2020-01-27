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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:45
Re: Идея Банк
Поддержка не может решить проблему. Отправили запрос разработчику ПО, которым пользуется банк. Реально хочется плюнуть и забить на эту карту и банк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00
Есть такая бумажка у идеи как
Регламент зарахування коштів на поточні (карткові) рахунки/погашення кредитних лімітів.
Там помощью сайта идеи
P2P ПЕРЕКАЗИ НА КАРТКУ ІДЕЯ БАНК Грошові кошти одразу доступні до використання за допомогою картки.
(на сайті
А чужими сервисами разу проводят?
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:03
Re: Идея Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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