Додано: Вів 28 січ, 2020 15:42

Vorlon написав: Ничего себе! Видимо слишком спешили с запуском.. Ничего себе! Видимо слишком спешили с запуском..

Сейчас новый поворот: при попытке входа говорит "Error: Can't find a user with such id and system name". О думаю, удалили учетную запись, заново зарегистрируюсь. А при попытке регистрации получаю "Пользователь с такми номером телефона уже зарегистрирован" ("такми" - это не моя опечатка). Зато сброс пароля заработал и таки знает меня и мой секретный вопрос. И еще интересно, что при входе ошибка на английском языке, при регистрации - на русском, а секретный вопрос задает на украинском. Малтиленгвидж ёпрстЕсли ввести неправильный номер телефона - user_not_found, если неправильный пароль, то "Неверный логин или пароль, попыток осталось: 9". Колбасят что-то на ходу...