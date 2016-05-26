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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:45
Re: Идея Банк
Поддержка не может решить проблему. Отправили запрос разработчику ПО, которым пользуется банк. Реально хочется плюнуть и забить на эту карту и банк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00
Есть такая бумажка у идеи как
Регламент зарахування коштів на поточні (карткові) рахунки/погашення кредитних лімітів.
Там помощью сайта идеи
P2P ПЕРЕКАЗИ НА КАРТКУ ІДЕЯ БАНК Грошові кошти одразу доступні до використання за допомогою картки.
(на сайті
А чужими сервисами разу проводят?
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:03
Re: Идея Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:10
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:18
Ім пофіг ...банка продається...всі в розслабоні.
Чекаєм нової мітли...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:27
Re: Идея Банк
Причем косяков много даже на поверхности. Мой случай, похоже, какой-то сложный.
А еще сегодня получил СМС, а потом и автоматический звонок от конторы creditcash. Раньше никогда таких рассылок и звонков не получал. Учитывая, что за последнее время имел дело с Идеей, Конкордом и немного раньше с Форвардом, есть подозрение, что кто-то из них мог слить номер. Хотя, конечно, может быть просто совпадение.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:27
Тогда повторю свой вопрос: как правильно погасить задолженность по Карт Бланш Онлайн, чтобы зачислилось день в день?
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:32
Вам же уже один раз ответили - гаситесь сторонним P2P и будет вам счастье. Или этот ответ не устраивает?
Я лично так гашусь каждый месяц (до обеда в рабочие дни) - все проводится день в день.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:36
Re: Идея Банк
СЕП з СоСо заходить день в день...якщо день банківський.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:42
Re: Идея Банк
Сейчас новый поворот: при попытке входа говорит "Error: Can't find a user with such id and system name". О думаю, удалили учетную запись, заново зарегистрируюсь. А при попытке регистрации получаю "Пользователь с такми номером телефона уже зарегистрирован" ("такми" - это не моя опечатка). Зато сброс пароля заработал и таки знает меня и мой секретный вопрос. И еще интересно, что при входе ошибка на английском языке, при регистрации - на русском, а секретный вопрос задает на украинском. Малтиленгвидж ёпрст
Если ввести неправильный номер телефона - user_not_found, если неправильный пароль, то "Неверный логин или пароль, попыток осталось: 9". Колбасят что-то на ходу...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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