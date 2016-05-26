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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1724172517261727>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:45

Re: Идея Банк

Поддержка не может решить проблему. Отправили запрос разработчику ПО, которым пользуется банк. Реально хочется плюнуть и забить на эту карту и банк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00

  Stringer написав:
  Искатель написав:Вопрос к более опытным: как правильно погашать КБО?
Если я, например, с Моно брошу сумму по P2P, зачислится день в день? Комиссии за зачисления нет вроде, да?

Да
Да

Есть такая бумажка у идеи как
Регламент зарахування коштів на поточні (карткові) рахунки/погашення кредитних лімітів.

Там помощью сайта идеи

P2P ПЕРЕКАЗИ НА КАРТКУ ІДЕЯ БАНК Грошові кошти одразу доступні до використання за допомогою картки.
(на сайті www.ideabank.ua ) На поточний (картковий) рахунок грошові кошти будуть зараховані в строк до 3 (трьох) робочих днів.

А чужими сервисами разу проводят?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:03

Re: Идея Банк

  guntherhouse777 написав:А чужими сервисами сразу проводят?

Ні
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:10

  ingtrans написав:Поддержка не может решить проблему. Отправили запрос разработчику ПО, которым пользуется банк. Реально хочется плюнуть и забить на эту карту и банк.

Ничего себе! Видимо слишком спешили с запуском...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:18

  Vorlon написав:
  ingtrans написав:Поддержка не может решить проблему. Отправили запрос разработчику ПО, которым пользуется банк. Реально хочется плюнуть и забить на эту карту и банк.

Ничего себе! Видимо слишком спешили с запуском...

Ім пофіг ...банка продається...всі в розслабоні.
Чекаєм нової мітли...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:27

Re: Идея Банк

Причем косяков много даже на поверхности. Мой случай, похоже, какой-то сложный.

А еще сегодня получил СМС, а потом и автоматический звонок от конторы creditcash. Раньше никогда таких рассылок и звонков не получал. Учитывая, что за последнее время имел дело с Идеей, Конкордом и немного раньше с Форвардом, есть подозрение, что кто-то из них мог слить номер. Хотя, конечно, может быть просто совпадение.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:27

  guntherhouse777 написав:
  Stringer написав:
  Искатель написав:Вопрос к более опытным: как правильно погашать КБО?
Если я, например, с Моно брошу сумму по P2P, зачислится день в день? Комиссии за зачисления нет вроде, да?

Да
Да

Есть такая бумажка у идеи как
Регламент зарахування коштів на поточні (карткові) рахунки/погашення кредитних лімітів.

Там помощью сайта идеи

P2P ПЕРЕКАЗИ НА КАРТКУ ІДЕЯ БАНК Грошові кошти одразу доступні до використання за допомогою картки.
(на сайті http://www.ideabank.ua ) На поточний (картковий) рахунок грошові кошти будуть зараховані в строк до 3 (трьох) робочих днів.

А чужими сервисами разу проводят?


Тогда повторю свой вопрос: как правильно погасить задолженность по Карт Бланш Онлайн, чтобы зачислилось день в день?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:32

  Искатель написав:Тогда повторю свой вопрос: как правильно погасить задолженность по Карт Бланш Онлайн, чтобы зачислилось день в день?

Вам же уже один раз ответили - гаситесь сторонним P2P и будет вам счастье. Или этот ответ не устраивает? :)
Я лично так гашусь каждый месяц (до обеда в рабочие дни) - все проводится день в день.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:36

Re: Идея Банк

  Искатель написав:Тогда повторю свой вопрос: как правильно погасить задолженность по Карт Бланш Онлайн, чтобы зачислилось день в день?

СЕП з СоСо заходить день в день...якщо день банківський.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:42

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Ничего себе! Видимо слишком спешили с запуском..

Сейчас новый поворот: при попытке входа говорит "Error: Can't find a user with such id and system name". О думаю, удалили учетную запись, заново зарегистрируюсь. А при попытке регистрации получаю "Пользователь с такми номером телефона уже зарегистрирован" ("такми" - это не моя опечатка). Зато сброс пароля заработал и таки знает меня и мой секретный вопрос. И еще интересно, что при входе ошибка на английском языке, при регистрации - на русском, а секретный вопрос задает на украинском. Малтиленгвидж ёпрст :)
Если ввести неправильный номер телефона - user_not_found, если неправильный пароль, то "Неверный логин или пароль, попыток осталось: 9". Колбасят что-то на ходу...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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